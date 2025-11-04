На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Первый канал оценил вклад Николаева в российское и советское телевидение

Первый канал: Юрий Николаев отдал телевидению полвека
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Телеведущий Юрий Николаев отдал телевидению полвека, получив любовь и память зрителей. Об этом сообщили на эфире Первого канала.

«Не стало Юрия Николаева. Талантливого ведущего, которого помнят и любят зрители. Телевидению он отдал полвека, и всегда оставался обаятельным, элегантным, с неизменным чувством юмора. В декабре ему должно было исполниться 77 лет», — говорится в сообщении.

Николаева не стало 4 ноября. Об этом сообщил ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе.

Николаев более всего был известен как ведущий программы «Утренняя почта», которая выходила в эфир более 15 лет. Он зачитывал письма зрителей и исполнял их музыкальные заявки. Передача долгие годы оставалась одной из самых узнаваемых на советском телевидении.

Ранее не стало актрисы и телеведущей Людмилы Гавриловой.

Все новости на тему:
Умер Юрий Николаев
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами