Первый канал оценил вклад Николаева в российское и советское телевидение

Телеведущий Юрий Николаев отдал телевидению полвека, получив любовь и память зрителей. Об этом сообщили на эфире Первого канала.

«Не стало Юрия Николаева. Талантливого ведущего, которого помнят и любят зрители. Телевидению он отдал полвека, и всегда оставался обаятельным, элегантным, с неизменным чувством юмора. В декабре ему должно было исполниться 77 лет», — говорится в сообщении.

Николаева не стало 4 ноября. Об этом сообщил ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе.

Николаев более всего был известен как ведущий программы «Утренняя почта», которая выходила в эфир более 15 лет. Он зачитывал письма зрителей и исполнял их музыкальные заявки. Передача долгие годы оставалась одной из самых узнаваемых на советском телевидении.

