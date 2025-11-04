На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер телеведущий Юрий Николаев

Цискаридзе: телеведущий Юрий Николаев ушел из жизни на 77-м году жизни
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Телеведущий Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил артист балета Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале.

«Совсем недавно мы в эфире «Сегодня вечером» вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд... И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько», — написал артист.

4 ноября Николаев был госпитализирован в одну из клиник Москвы. По данным СМИ, 76-летний Николаев телеведущий почувствовал себя плохо утром, находясь дома, после чего медики приняли решение о его срочной госпитализации.

Журналисты утверждали, что первые симптомы недомогания Николаев почувствовал еще 2 ноября: артист обратился за медицинской помощью из-за не спадающей три дня температуры 37,7°C и сильной слабости. Врачи выявили у телеведущего пониженную сатурацию, но от госпитализации он отказался.

Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Артист наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым». Также он снимался в таких фильмах, как «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25» и «Прежде, чем расстаться».

Ранее умерла актриса и телеведущая Людмила Гаврилова.

Все новости на тему:
Умер Юрий Николаев
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами