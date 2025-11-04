Умер телеведущий Юрий Николаев

Телеведущий Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил артист балета Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале.

«Совсем недавно мы в эфире «Сегодня вечером» вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд... И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько», — написал артист.

4 ноября Николаев был госпитализирован в одну из клиник Москвы. По данным СМИ, 76-летний Николаев телеведущий почувствовал себя плохо утром, находясь дома, после чего медики приняли решение о его срочной госпитализации.

Журналисты утверждали, что первые симптомы недомогания Николаев почувствовал еще 2 ноября: артист обратился за медицинской помощью из-за не спадающей три дня температуры 37,7°C и сильной слабости. Врачи выявили у телеведущего пониженную сатурацию, но от госпитализации он отказался.

Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Артист наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым». Также он снимался в таких фильмах, как «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25» и «Прежде, чем расстаться».

Ранее умерла актриса и телеведущая Людмила Гаврилова.