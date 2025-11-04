Победившего рак Юрия Николаева вновь госпитализировали

РЕН ТВ: актер Юрий Николаев попал в больницу из-за жалоб на плохое самочувствие

Телеведущий и актер Юрий Николаев был госпитализирован в одну из клиник Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как сообщил инсайдер, 76-летний Николаев почувствовал себя плохо утром, находясь дома, после чего медики приняли решение о его срочной госпитализации.

Другие детали состояния здоровья экс-ведущего программы «Утренняя звезда» не раскрываются. РЕН ТВ подчеркивает, что артист уже длительное время борется с онкологическим заболеванием.

10 ноября 2025 года Николаева уже госпитализировали из-за воспаления легких. Однако тогда Telegram-канал Mash отмечал, что телеведущий победил онкологическое заболевание в прошлом: в 2014-м артисту удалили опухоль из легкого.

Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

Снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь все по-честному».

