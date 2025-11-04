На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Победившего рак Юрия Николаева вновь госпитализировали

РЕН ТВ: актер Юрий Николаев попал в больницу из-за жалоб на плохое самочувствие
true
true
true
close
соцсети

Телеведущий и актер Юрий Николаев был госпитализирован в одну из клиник Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как сообщил инсайдер, 76-летний Николаев почувствовал себя плохо утром, находясь дома, после чего медики приняли решение о его срочной госпитализации.

Другие детали состояния здоровья экс-ведущего программы «Утренняя звезда» не раскрываются. РЕН ТВ подчеркивает, что артист уже длительное время борется с онкологическим заболеванием.

10 ноября 2025 года Николаева уже госпитализировали из-за воспаления легких. Однако тогда Telegram-канал Mash отмечал, что телеведущий победил онкологическое заболевание в прошлом: в 2014-м артисту удалили опухоль из легкого.

Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

Снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь все по-честному».

Ранее жена Хопкинса Стелла заявила, что у актера может быть аутизм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами