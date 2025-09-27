Умерла актриса и телеведущая Людмила Гаврилова

Умерла российская актриса и телеведущая Людмила Гаврилова, звезда фильма «Мимино». Об этом сообщает издание Super.

Отмечается, что сердце артистки остановилось 24 сентября. Тело Гавриловой будет кремировано. Прощание с ней запланировано на 29 сентября, состоится в Николо-Архангельском крематории в подмосковной Балашихе.

Людмила Ивановна родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. В 1973 году она окончила Театральное училище имени Б. Щукина и сразу же начала работать в Московском академическом театре Сатиры. Также преподавала на кафедре актерского мастерства Театрального училища имени Б. В. Щукина.

За свою карьеру Ивановна сыграла в 126 фильмах и сериалах. В 1974 году она получила главную роль в картине «Северная рапсодия». Позднее она сыграла в фильмах «Мимино», «Салон красоты», «Кулагин и партнеры», «Солдаты», «Я остаюсь», «Глухарь», «Ласковый май», «Любовь-морковь 3» и других проектах.

Ранее умер актер и режиссер Роберт Редфорд.