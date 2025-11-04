На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Температура под 40°C и пониженная сатурация»: раскрыты детали госпитализации Юрия Николаева

«МК»: телеведущий Юрий Николаев попал в больницу после отказа от госпитализации
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущего и актера Юрия Николаева госпитализировали в столичную больницу имени Юдина около полудня 4 ноября. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на источники.

76-летнего Николаева, уточняется в статье, доставили в клинику из квартиры на Савинской набережной. Известно, что первые симптомы недомогания Николаев почувствовал еще 2 ноября: артист обратился за медицинской помощью из-за не спадающей три дня температуры 37,7°C и сильной слабости. Врачи выявили у телеведущего пониженную сатурацию, но от госпитализации он отказался.

Спустя несколько дней состояние Николаева ухудшилось — температура поднялась до 39,5°C. Его доставили в больницу. На данный момент точный диагноз и текущее состояние пациента не разглашаются.

Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

Снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь все по-честному».

