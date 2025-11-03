На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Я иду в оперу, а не к Нетребко»: в Цюрихе пытались сорвать концерт российской певицы

Tages-Anzeiger: у оперы Цюриха прошел пикет против выступления Анны Нетребко
imago stock&people/Global Look Press

У оперного театра в Цюрихе 2 ноября прошла организованная сторонниками Украины акция протеста. Об этом сообщает местная газета Tages-Anzeiger.

В этот вечер, уточняется в публикации, состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Сила судьбы», где главную партию исполнила российская певица Анна Нетребко.

Около десяти человек с украинскими флагами собрались у театра. Они критиковали Нетребко, называя ее «голосом Путина», и раздавали зрителям листовки с обвинениями. Однако, как сообщает Tages-Anzeiger, большинство посетителей театра проигнорировали их действия и спокойно прошли в здание.

«Но я иду в оперу, а не к Нетребко», — высказал свое мнение о ситуации один из посетителей, а другой добавил: «Она, вероятно, совершенно аполитична. Тот, кто живет музыкой, не тратит время на другое».

Недавно сообщалось, что посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова пыталась добиться отмены выступления Нетребко в Цюрихе. Она направляла письменное обращение к руководству театра и лично беседовала с его представителями, однако ее требования сочли «дешевыми», а действия — «надуманной глупостью». Утверждалось, что Венедиктова пыталась оказать давление на членов городского совета Цюриха.

Ранее сообщалось, что на Украине запретили Екатерину II из-за пропаганды империализма.

