Стало известно, что посол Украины в Германии добивается отмены выступления Нетребко

Посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова пытается добиться отмены выступления российской певицы Анны Нетребко в Цюрихе, пишет журнал Die Weltwoche.

Концерт Нетребко должен состояться в Цюрихском оперном театре.

Отмечается, что Венедиктова направляла письменное обращение к руководству театра и лично беседовала с его представителями, однако неудачно. После этого Венедиктова пыталась оказать давление на членов городского совета Цюриха.

Они, в свою очередь, назвали требования Венедиктовой «дешевыми», а действия — «надуманной глупостью».

В конце сентября газета The Telegraph писала, что жену украинского президента Елену Зеленскую возмутило выступление оперной певицы Нетребко в Британии.

До этого в Лондоне десятки людей вышли на акцию протеста возле Королевского оперного театра, где оперная певица Анна Нетребко выступила в постановке «Тоска». Спектакль все же прошел, поскольку в театре посчитали необходимым «давать площадку величайшим исполнителям». Газета The Guardian писала, что исполнительница осудила специальную военную операцию России на Украине.

