На Украине объекты, связанные с Екатериной II, объявили пропагандой «российского империализма». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт национальной памяти.

Теперь местные власти обязаны убрать объекты с образом императрицы из общественных мест в рамках политики «декоммунизации» страны.

Переименовывать улицы и убирать памятники советским и российским деятелям на Украине начали еще в 2015 году. Образ Екатерины II привлек внимание украинского государства в 2022-м — тогда демонтировали памятник императрице и ее сподвижникам в Одессе. Площадь, где стоял монумент, переименовали из Екатерининской в Европейскую.

Недавно в Одессе также начался процесс заколачивания памятника поэту Александру Пушкину досками. Как напомнило издание «Страна.ua», ранее этот монумент стал причиной конфликта между украинским военным и мэром Одессы Геннадием Трухановым. Впоследствии Труханов был снят с должности указом президента Владимира Зеленского.

Также — 18 октября — пропагандой «российского империализма» власти Украины признали Полтавскую битву и связанные с ней объекты культурного наследия.

Ранее СМИ заявили, что сериал «Игра престолов» запрещен на Украине из-за участия Колокольникова.