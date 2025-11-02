На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Потому что ты девушка»: Чумаков и Ковальчук поспорили прямо на красной дорожке

Певец Чумаков и его супруга Ковальчук устроили спор на «Золотом граммофоне»
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Супруги Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук устроили спор на красной дорожке премии «Золотой граммофон». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Чумаков и Ковальчук не смогли прийти к единому мнению, кто выбирает одежду для артиста: телеведущая заверила журналистов, что сама занимается гардеробом мужа, но тот не согласился.

«Что значит покупаешь мне одежду? Это не совсем так. Ты просто чаще бываешь в магазинах, потому что ты девушка. Увидела красивую рубашку и купила. Такое бывает, но это не значит, что ты покупаешь мне всю одежду. Моя главная задача — купить пакеты», — сказал певец.

Чумаков также признался, что пока не решил, что подарить Юлии на день рождения 12 ноября. По его словам, удивить жену — непростая задача.

Чумаков и Ковальчук поженились в 2013 году в Испании. На тот момент они уже несколько лет находились в отношениях. В 2017 году у них родилась первая дочь Амелия, а в 2023-м вторая — Алисия.

В марте Чумаков оказался в центре скандала. Артист признался в интервью Светлане Бондарчук, что выбирал себе жену по критерию «вдул бы ей или нет». Пользователи социальных сетей возмутились такому подходу.

Ранее сообщалось, что Дибров накричал на журналистку из-за вопроса о любовницах.

