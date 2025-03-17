Чумакова раскритиковали за выбор жены по критерию «вдул бы ей»

Певец Чумаков заявил, что у критиков его критерий партнерш нет чувства юмора

Певец Алексей Чумаков рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его раскритиковали после интервью телеведущей Светлане Бондарчук.

Чумаков признался в интервью, что выбирал себе жену по критерию «вдул бы ей или нет». Так он начал роман с певицей Юлией Ковальчук. Пользователи социальных сетей возмутились такому подходу. Они назвали «днищем», что исполнитель так говорит о матери своих детей.

Чумаков ответил критикам, что даже спустя 17 лет совместной жизни у него остались те же мысли по поводу Ковальчук. Он считает это прекрасным.

«А если судьба подарит нам еще «последствие», мы будем только счастливы! P.S. Людям без чувства юмора, целующимся через салфетку и думающим, что детей находят в капусте – не смотреть!» – отметил артист.

Чумаков и Ковальчук поженились в 2013 году в Испании. На тот момент они уже несколько лет находились в отношениях. В 2017 году у них родилась первая дочь Амелия, а в 2023-м вторая – Алисия. В мае 2023-го Чумаков назвал слухами информацию, что его жена ждет ребенка.

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