«Съели?!»: Дибров накричал на журналистку из-за вопроса о любовницах

Шоумен Дибров повысил голос и пригрозил журналистке судом из-за личного вопроса
Телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров потерял самообладание, когда журналистка затронула тему его личной жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В ролике, опубликованном в СМИ, Дибров резко отреагировал на вопрос о любовницах, активно жестикулируя во время своего монолога.

«Откуда у вас такие сведения? Почему вы утверждаете, что у меня есть любовницы? Это неправда! Зачем вы это говорите? Вам больше не о чем писать? Вы не можете создать ничего, кроме лжи? У меня нет любовниц! Съели?! Я подам на вас в суд!» — заявил телеведущий.

Как отмечает «Звездач», реакция Диброва настолько шокировала всех присутствующих, что люди буквально «потеряли дар речи».

В комментариях некоторые пользователи встали на защиту Диброва. Они посчитали, что папарацци сами спровоцировали звезду, который сейчас переживает развод с женой Полиной.

«Правильно сделал! Человек и так на грани, переживает расставание с женой, а журналисты лезут»; «Они его провоцируют, а он, как подросток, ведётся. Я бы вообще не стала даже разговаривать. Задают подобный вопрос — разворачиваюсь и ухожу», — написали под постом.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Супруги официально развелись в сентябре 2025 года.

10 октября СМИ заметили, что Дибров, переживающий период после развода, появился в компании молодой рыжеволосой спутницы на одном из закрытых мероприятий в Москве.

