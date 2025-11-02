На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Буду пугать животом»: невеста Лепса намекнула на беременность и свадьбу

Невеста Лепса Киба намекнула, что выйдет замуж за Лепса осенью 2026 года
Невеста певца Григория Лепса, Аврора Киба, опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором намекнула на замужество с народным артистом России в 2026 году и возможную беременность.

19-летняя Киба опубликовала видео, приуроченное к Хэллоуину, где написано: «Аврор, а чтобы ты надела, чтобы все испугались?». На кадрах девушка предстала в белом платье, что подписчики Кибы сочли намеком на грядущую свадьбу.

«Этот Halloween я провела дома, болея. Но попугать вас напоследок все-таки решила. А то в следующем году, может, такой возможности уже не будет. Ну, буду пугать животом», — также написала блогерша.

До этого юная возлюбленная Григория Лепса с иронией ответила подписчикам на вопрос о дате свадьбы с артистом. Девушка отметила, что торжество постоянно откладывается — по инициативе певца.

О романе певца с Авророй Кибой стало известно в 2024 году — Лепс представил возлюбленную на церемонии «Муз-ТВ». Девушка утверждала, что артист не раз делал ей предложение, но бракосочетание так и не состоялось. Сам Лепс рассказывал журналистам, что планировал сыграть свадьбу летом и даже рассматривал венчание, однако планы были отложены.

Ранее актер Милош Бикович призвал распутать узлы в вопросе женской свободы.

