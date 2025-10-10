Разведенный Дмитрий Дибров обменивается сердечками с 27-летней учительницей

Телеведущий Дмитрий Дибров, переживающий период после развода, появился в компании молодой рыжеволосой спутницы на одном из закрытых мероприятий в Москве. Об этом сообщает «СтарХит».

27-летняя Анастасия Лущик, певица и преподаватель эстрадно-джазового вокала, присоединилась к шоумену за столиком. Вечер завершился тем, что пара закружилась в танце.

По информации источников издания, девушка давно знакома с 65-летним шоуменом. Она работает в академии Игоря Матвиенко, который, вероятно, и познакомил ее с Дибровым.

«СтарХит» отмечает в статье интересный факт: во время одного из интервью в кадр случайно попала переписка телеведущего в мессенджере. В переписке с «Настасьей от Игоря Матвиенко» (так Лущик подписана у Диброва) наблюдается неформальное общение: они обращаются друг к другу на «ты» и обмениваются эмодзи в виде сердца.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Супруги официально развелись в сентябре 2025 года.

