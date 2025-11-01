Лепс после скандального концерта пообещал внести неожиданные изменения в шоу

После скандального концерта во Владивостоке народный артист России Григорий Лепс пообещал внести неожиданные изменения в свои шоу. Его цитирует NEWS.ru.

«Если кому-то на концерте не понравилось мое выступление [длительностью] 2 часа 55 минут, я могу сказать, что следующий концерт будет [составлять один] час 50 [минут], чтобы не расстраивались», — заявил он.

Кроме того, Лепс пригрозил увеличить стоимость билетов на свои концерты.

Недавно зрители концерта во Владивостоке пожаловались на поведение певца на сцене — по словам очевидцев, он вел себя неадекватно, шатался, нецензурно бранился. При этом цены на билеты начинались от 3,2 тыс. и доходили до 20 тыс. рублей. Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин после жалоб зрителей потребовал внести артиста в черный список.

После сообщалось, что гастроли Лепса могут быть под угрозой из-за отравления.

Ранее у Лепса в райдере нашли четыре литра элитного алкоголя.