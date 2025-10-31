После отравления у Лепса в райдере нашли четыре литра элитного алкоголя

У народного артиста Григория Лепса нашли четыре литра элитного алкоголя в райдере. Telegram-канал Mash утверждает, что на этот пункт не повлияло недавнее серьезное отравление, которое якобы перенес артист.

В райдере звезды указаны авиабилеты бизнес-класса, пятизвездочный отель, молчаливый местный водитель, премиальные машины с возможностью курить внутри. Команда летит эконом-классом и размещается в обычных номерах. Суточные Лепса составляют 30 тыс. рублей, директора — 15 тыс. рублей, каждому из членов команды положено по 5 тыс. рублей суточных. Гонорар артиста составляет 15 млн рублей.

В гримерке представители артиста требуют предоставить ему элитное французское вино, 12-летний виски, воду, сырые куриные яйца для голоса и качественные закуски. Кроме того, Лепсу понадобится врач-фониатр, которому платят 5 тыс. рублей за концерт. Коллектив в гримерке сможет поесть, однако алкоголь работникам артиста предоставлять нельзя.

За невыполнение хотя бы одного пункта артист может отменить выступление или задержать выход на сцену.

Недавно зрители концерта во Владивостоке пожаловались на поведение певца на сцене — по словам очевидцев, он вел себя неадекватно, шатался, нецензурно бранился. Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин после жалоб зрителей потребовал внести артиста в черный список.

После сообщалось, что гастроли Лепса могут быть под угрозой из-за отравления.

