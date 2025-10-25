Гастроли Григория Лепса под угрозой из-за отравления: «Состояние тяжелое»

Гастроли народного артиста России Григория Лепса могут быть под угрозой отмены из-за отравления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник в окружении звезды.

По данным канала, после концерта во Владивостоке 19 октября певец якобы экстренно обратился к врачам из московской Боткинской больницы. Сейчас он, утверждает издание, отменил корпоративы, а гастроли приостановлены минимум до конца октября — это три ближайших концерта.

Источники рассказывает, что отравление у Лепса якобы серьезное: «состояние тяжелое, ближайший концерт в Казани тоже может сорваться». Инсайдеры говорят, что артист проходит лечение в закрытом режиме.

Площадки в беседе с Mash подтвердили отмену концертов, сославшись на плохое самочувствие исполнителя. Сам Лепс пока не подтверждал и не опровергал сообщения о своем состоянии.

Недавно зрители концерта во Владивостоке пожаловались на поведение певца на сцене — по словам очевидцев, он вел себя неадекватно, шатался, нецензурно бранился. Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин после жалоб зрителей потребовал внести артиста в черный список.

Ранее концертный тур Мэйби Бэйби оказался под угрозой срыва.