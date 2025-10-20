На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лепса потребовали внести в «стоп-лист» за неподобающее поведение

Бородин: Лепс уже не понимает, где он находится
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал концерт певца Григория Лепса во Владивостоке, посетители которого пожаловались на якобы неадекватное поведение и мат со стороны артиста. Бородина цитирует портал «Страсти».

«Он уже не понимает, где он находится, что он делает, потерял свою хватку. Такое ощущение, что он постоянно в состоянии аффекта», — сделал предположение Бородин.

Глава ФПБК также допустил, что Лепс мог быть в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и предложил артистов, которые демонстрировать подобное наказывать лишением концертов.

«Вот таких артистов нужно ставить в «стоп-лист», не давать возможность выступать. Понятно, что у него есть песни, он заслуженный, уважают его многие» — сказал Бородин.

Он добавил, что если найдутся доказательства использования артистом мата во время концерта, его необходимо оштрафовать. Зрителей же он призвал требовать возврата денег за билеты на концерт.

Накануне Виктория Боня подала в суд на невесту Григория Лепса Аврору Кибу.

Ранее Лепс подарил молодой невесте более 15 тысяч роз.

