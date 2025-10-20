Лепса потребовали внести в «стоп-лист» за неподобающее поведение

Бородин: Лепс уже не понимает, где он находится

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал концерт певца Григория Лепса во Владивостоке, посетители которого пожаловались на якобы неадекватное поведение и мат со стороны артиста. Бородина цитирует портал «Страсти».

«Он уже не понимает, где он находится, что он делает, потерял свою хватку. Такое ощущение, что он постоянно в состоянии аффекта», — сделал предположение Бородин.

Глава ФПБК также допустил, что Лепс мог быть в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и предложил артистов, которые демонстрировать подобное наказывать лишением концертов.

«Вот таких артистов нужно ставить в «стоп-лист», не давать возможность выступать. Понятно, что у него есть песни, он заслуженный, уважают его многие» — сказал Бородин.

Он добавил, что если найдутся доказательства использования артистом мата во время концерта, его необходимо оштрафовать. Зрителей же он призвал требовать возврата денег за билеты на концерт.

