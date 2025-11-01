На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезду «Полицейского с Рублевки» кремируют

Актер Попов распорядился развеять свой прах над Черным морем
true
true
true

Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова кремируют после прощания. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам друга артиста, шоумена Оганеса Григоряна, Попов хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем.

Сейчас в Москве проходит церемония прощания с артистом.

28 октября сообщалось, что Попова, много лет боровшегося с онкологическим заболеванием, не стало в возрасте 40 лет. Ему диагностировали астроцитому третьей степени в 2018 году, после чего артист пережил тяжелую операцию.

В 2025 году у артиста случился рецидив болезни, он ослеп. «Газета.Ru» рассказала о карьере и личной жизни одного из самых позитивных артистов российского телевидения.

В фильмографии Попова почти 40 фильмов, в числе которых «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба» и другие.

Ранее о кончине Романа Попова высказался его коллега Гарик Харламов.

