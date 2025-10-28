«Друзья, у меня рецидив». Умер актер Роман Попов

Актер Роман Попов, известный по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», умер в возрасте 40 лет от рака головного мозга. Он сражался с болезнью с 2018 года. В последнее время он практически ослеп. Попов много лет был в ремиссии, но недавно рак вернулся. «Друзья, спустя 7 лет у меня рецидив рака мозга», — сообщил артист поклонникам в августе.

Первую популярность Попов получил в 2000-х годах, когда начал играть в составе различных команд КВН, а позже выступать на сцене Comedy Club. В 2016-м он прошел пробы на роль капитана Игоря Мухича, друга главного героя ленты Гриши Измайлова.

«Долгое время я думал, что стану заложником одного образа, и испытывал какие-то неуютные чувства в отношении своего персонажа. И только спустя годы я его полюбил», — признавался актер.

Попов также снимался в фильмах и сериалах «Убить босса», «Бедный олигарх», «Каникулы президента», «Девушки бывают разные»,«Любовь в нерабочие недели», «Любовь в жаркие недели», «Бумеранг» и других.

У звезды остались жена Юлия, сын Федор и дочери Елизавета и Марта.