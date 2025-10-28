«Очень хочется работать и жить»: умер звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

На 41-м году жизни скончался актер и комик Роман Попов — звезда сериала «Полицейский с Рублевки». В последние месяцы артист боролся с рецидивом онкологического заболевания, из-за которого он частично ослеп. «Газета.Ru» — о карьере и личной жизни одного из самых позитивных артистов российского телевидения.

Болезнь и смерть Романа Попова

Актер Роман Попов, наиболее известный по сериалу «Полицейский с Рублевки» скончался утром 28 октября, ему было 40 лет.

Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием: как рассказывал сам Попов, опухоль головного мозга у него нашли осенью 2018 года, когда во сне случился эпилептический припадок и пришлось вызывать скорую.

«Врачи сказали, что может быть добро, а может быть зло. Сказали, что в любом случае надо делать операцию. Я поехал на консультацию в Германию. Доктор посмотрел МРТ и сказал, что согласен со своими московскими коллегами», — говорил он в эфире шоу «Звезды сошлись».

Тогда актеру удалось пойти на поправку — по его мнению, благодаря чувству юмора и стойкости. От общественности болезнь он долгое время скрывал:

«Люди-то разные, бывают злые. Боялся реакции, поэтому никому не говорил. Об этом знали семья, близкие и коллеги по цеху. Потому что очень тяжело объяснить, что мне нужен парик и больше времени на грим, чтобы закрыть шрам после операции».

Рецидив случился спустя несколько лет. В июне 2025-го Попов пережил судорожный приступ, тогда же он сообщил, что ослеп на один глаз — и в ближайшее время пройдет химиотерапию.

close Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Болезнь вернулась в другой форме. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0%, а левый — 300%. Впереди химия. Поборемся!» — рассказывал он «Стархиту».

Из-за возвращения болезни Попову пришлось отказаться от съемок, но он планировал вскоре вернуться в кино. В августе, однако, состояние артиста ухудшилось. Его супруга сообщала, что из-за заболевания Роман испытывает сильные головные боли и плохо ходит, у него отнимается левая сторона тела.

Сам актер тогда признавался: «Очень хочется работать и очень хочется жить».

По информации Mash, последние дни Попов провел в коме в крайне тяжелом состоянии на аппарате жизнеобеспечения, его организм на лечение не реагировал. Скончался он в родном городе — Йошкар-Оле.

Биография и роли Романа Попова

Роман Попов родился в городе Конотопе 9 февраля 1985 года, в раннем возрасте переехал в Йошкар-Олу вместе с родителями-экологами, которым предложили работу в местном государственном заповеднике. В выпускных классах он задумывался о поступлении в ГИТИС, но из-за картавости решил пойти в педагогический. Там и раскрылся его артистический талант — благодаря КВН.

Известность пришла к Попову, когда он вместе с Оганесом Григоряном принял участие в шоу «Камеди Баттл». Их дуэт «20:14. Город Сочи» стал победителем одного из сезонов — и друзей начали регулярно приглашать в различные проекты телеканала ТНТ, включая «Камеди Клаб».

В 2016 году Роман блестяще дебютировал как актер — его следователь Игорь Мухич, один из друзей главного героя в исполнении Александра Петрова, стал настоящим украшением сериала «Полицейский с Рублевки» и множества его ответвлений.

close Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Криминальная комедия сделала Попова звездой, однако сам артист признавался, что слава доставляет ему неудобства: «Меня узнают, и это создает определенные неудобства. <...> Очень не люблю излишнее внимание. <...> После всплеска популярности «Полицейского с Рублевки» всегда говорил себе одну и ту же фразу: «За что боролся, на то и напоролся. Ты же хотел известности, а вот ее обратная сторона, парниша».

Параллельно со съемками в сериале Ильи Куликова Попов участвовал и во многих других проектах. На его счету, в частности, роли в картинах «Каникулы президента», «Девушки бывают разные», «Любовь в рабочие недели», «Харассмент», «Дракулов», «Казанова в России. Тайная миссия», «Убить босса», «БУМЕРанг», »Иван Семенов: Школьный переполох», «Бедный олигарх», «Папу маме заверни».

Уже после смерти актера, как ожидается, выйдет еще несколько проектов с его участием: семейная комедия «Дом ходуном» и новогодний фильм «Письмо Деду Морозу».

Личная жизнь Романа Попова

Роман Попов был женат на своей школьной любви — девушке по имени Юлия, которую он в шутку называл по имени-отчеству. Пара сыграла свадьбу в 2007 году, еще задолго до известности актера, и воспитывала трех детей: сына Федора, а также дочерей Елизавету и Марту.

close Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Юлия Сергеевна не просто золотая, она скорее платиновая или иридиевая. <...> Когда мы в компании друзей, называю ее [по имени-отчеству]», — говорил в интервью «7 дней» Попов о супруге, которая поддерживала его и была рядом вплоть до самой смерти.