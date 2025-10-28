Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов умер в возрасте 40 лет

Российский актер Роман Попов умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Как пишет Telegram-канал SHOT, причиной смерти стал рецидив рака мозга.

Мужчина на протяжении многих лет боролся с онкологическим заболеванием. У Попова диагностировали астроцитому третьей степени в 2018 году, после чего артист пережил тяжелую операцию и до 2021 года проходил терапию, пока болезнь не отступила.

В июне 2025 года актер сообщил, что болезнь вернулась в более агрессивной форме, из-за чего он частично потерял зрение.

Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в Конотопе на Украине. Детство провел в Йошкар-Оле, где окончил школу и поступил в педагогический университет на факультет психологии. Во время учебы впервые вышел на сцену в составе студенческой команды КВН.

В 2003 году семья Попова переехала в Сочи. Там он начал развивать свое комедийное направление и познакомился с шоуменом Оганесом Григоряном. Вместе они создали дуэт «20:14. Город Сочи», а в 2013 году стали резидентами проекта Comedy Club.

В фильмографии Попова почти 40 фильмов, в числе которых «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба» и другие.

