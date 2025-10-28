На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов умер в возрасте 40 лет

112: российский актер Роман Попов умер в возрасте 40 лет из-за тяжелой болезни
true
true
true
close
Из личного архива

Российский актер Роман Попов умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Как пишет Telegram-канал SHOT, причиной смерти стал рецидив рака мозга.

Мужчина на протяжении многих лет боролся с онкологическим заболеванием. У Попова диагностировали астроцитому третьей степени в 2018 году, после чего артист пережил тяжелую операцию и до 2021 года проходил терапию, пока болезнь не отступила.

В июне 2025 года актер сообщил, что болезнь вернулась в более агрессивной форме, из-за чего он частично потерял зрение.

Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в Конотопе на Украине. Детство провел в Йошкар-Оле, где окончил школу и поступил в педагогический университет на факультет психологии. Во время учебы впервые вышел на сцену в составе студенческой команды КВН.

В 2003 году семья Попова переехала в Сочи. Там он начал развивать свое комедийное направление и познакомился с шоуменом Оганесом Григоряном. Вместе они создали дуэт «20:14. Город Сочи», а в 2013 году стали резидентами проекта Comedy Club.

В фильмографии Попова почти 40 фильмов, в числе которых «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба» и другие.

Ранее скончался «самый красивый мальчик ХХ века» актер Бьерн Андерсен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами