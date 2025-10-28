На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гарик Харламов о кончине Романа Попова: «Еще увидимся, сериал»

Комик Харламов признался, что номера Попова в Comedy Club часто переписывали
Шоумен Гарик Харламов высказался о кончине и творческом пути своего коллеги по проекту Comedy Club, актера Романа Попова. Новый пост появился в Telegram-канале Харламова.

Харламов отметил, что Попову пришлось много работать ради своей популярности, поскольку в Comedy Club для него не все складывалось удачно.

«Номера переписывались, редактировались и не всегда доходили до эфира. Многие не выдерживают и оставляют эту сферу деятельности, но Ромка никогда не жаловался, а спокойно работал и добивался своего», — пишет юморист.

По словам Харламова, он был очень рад, когда Попов получил роль Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».

«С тех пор я в шутку всегда здоровался с ним только так: «Привет, сериал!», а он отвечал: «Ну все, не завидуй!» <...> Светлая память тебе, Ром. Еще увидимся, сериал!» — попрощался с другом он.

Романа Попова не стало 28 октября на 41-м году жизни. В последние месяцы артист боролся с рецидивом онкологического заболевания, из-за которого он частично ослеп. «Газета.Ru» рассказала о карьере и личной жизни одного из самых позитивных артистов российского телевидения.

Ранее стали известны подробности о последних днях Попова.

