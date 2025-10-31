Вдова Энди Картрайта сказала последнее слово в суде: «Стыд и боль»

Вдова рэпера Энди Картрайта Марина Кохал выступила в суде с последним словом. Видеозапись последнего слова опубликовала Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По словам Кохал, обвиняемой в убийстве мужа, не проходит и дня, чтобы она не чувствовала «стыд и боль» за произошедшее.

Она принесла извинения тем, кто пострадал из-за ее действий, и усомнилась в показаниях свидетелей по делу. Женщина утверждает, что уже на пятый день осознала, что ее поступок был «идиотским».

«Я годы работаю над собой с психотерапевтом после произошедшего. Мне важно каждую встречу со специалистом убеждаться, что, кроме помутнения в той ситуации пять лет назад, я в порядке», — настаивает на своей вменяемости Кохал.

Кохал также отметила, что все её действия были направлены «на защиту от зла, но горя в итоге стало только больше»

Марине Кохал грозит 13 лет лишения свободы за убийство и расчленение мужа-рэпера Энди Картрайта, совершенные в 2020 году. Она утверждает, что ее супруг умер от передозировки наркотиков, а она якобы только пыталась избавиться от тела из чувства стыда за такую смерть. Следствие пришло к выводу, что женщина нарочно вколола Картрайту инсулиновый препарат, затем расчленила его и постирала части тела в стиральной машине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее зарезали уральского рэпера ТрикоПюшона, дружившего с Картрайтом.