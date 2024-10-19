Уральского рэпера ТрикоПюшона, дружившего с расчлененным рэпером Картрайтом, зарезали

В Челябинске зарезали 35-летнего уральского рэпера ТрикоПюшона во время распития алкоголя в подъезде. Как пишет издание инфо24.ru, это сделала его жена.

ТрикоПюшон, которого называли «главным отморозком челябинского андерграунда», был другом рэпера Энди Картрайта, которого расчленила супруга в 2020 году. Недавно он вышел из колонии.

17 октября СУ СК по Челябинской области, не называя имен, сообщило о задержании 34-летней женщины, обвиняемой в убийстве знакомого.

По данным следствия, вечером 16 октября в колясочной одного из домов по улице Дегтярева между знакомыми во время распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла удар ножом в шею 35-летнему потерпевшему, в результате чего он скончался на месте.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело об убийстве. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее петербуржец задушил супругу во время массажа и оставил ее тело в ванне.