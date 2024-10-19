Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уральского рэпера ТрикоПюшона, дружившего с расчлененным рэпером Картрайтом, зарезали

В Челябинске рэпера ТрикоПюшона зарезали в подъезде во время распития алкоголя

close
tnkgrd/VK

В Челябинске зарезали 35-летнего уральского рэпера ТрикоПюшона во время распития алкоголя в подъезде. Как пишет издание инфо24.ru, это сделала его жена.

ТрикоПюшон, которого называли «главным отморозком челябинского андерграунда», был другом рэпера Энди Картрайта, которого расчленила супруга в 2020 году. Недавно он вышел из колонии.

17 октября СУ СК по Челябинской области, не называя имен, сообщило о задержании 34-летней женщины, обвиняемой в убийстве знакомого.

По данным следствия, вечером 16 октября в колясочной одного из домов по улице Дегтярева между знакомыми во время распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла удар ножом в шею 35-летнему потерпевшему, в результате чего он скончался на месте.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело об убийстве. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее петербуржец задушил супругу во время массажа и оставил ее тело в ванне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами