Постирала останки мужа в машинке: для вдовы рэпера Картрайта запросили 13 лет колонии

Марине Кохал грозит 13 лет лишения свободы за убийство и расчленение мужа-рэпера Энди Картрайта. Она утверждает, что ее супруг умер от передозировки наркотиков, а она только пыталась избавиться от тела. Следствие пришло к выводу, что женщина нарочно вколола Картрайту инсулиновый препарат, затем расчленила его и постирала части тела в стиральной машине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Гособвинитель потребовал приговорить к 13 годам лишения свободы Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа Энди Картрайта (Александр Юшко) и в надругательстве над его телом, отмечается в Telegram-канале прокуратуры города Санкт-Петербурга.

«Выступая в прениях сторон, государственный обвинитель – старший прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры г. Санкт-Петербурга Алексей Полторак с учетом представленных доказательств, предложил суду признать Кохал виновной и назначить ей наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.

По данным следствия, 24 июля 2020 года в квартире на Невском проспекте Кохал вколола своему супругу препарат, из-за чего у него начался шок и появилась гипоксия (нехватка воздуха). Рэпер скончался на месте. Затем Кохал расчленила тело с помощью пилы и ножа, уничтожила некоторые внутренние органы, «подвергла части трупа воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли» .

Адвокат семьи потерпевших Антон Кобит в беседе с «Газетой.Ru» оценил запрос прокурора: «13 лет — достойный срок за содеянное».

Смерть Энди Картрайта

Следствие по этому делу идет уже пять лет, эксперты не сходятся во мнении по причине смерти Картрайта. Кохал утверждает, что ее супруг умер от передозировки наркотическими средствами. По ее словам, у рэпера была зависимость, а она убеждала его обратиться к наркологу. Супруга решила расчленить тело и постирать его в стиральной машинке, пока за стеной находились ее мать и ребенок, чтобы фанаты рэпера не узнали о передозировке и не перестали считать его гением.

Следствие придерживается другой версии. По словам адвоката потерпевшей стороны Антона Кобита, специалисты выяснили, что у Картрайта не было передозировки. Якобы между супругами был заключен брачный договор. Рэпер передавал все средства жене, а собственных денег почти не имел. При этом у него якобы была любовница, к которой он хотел уйти. Жена же возлагала на мужа большие надежды и думала, что он сможет крупно зарабатывать с концертов.

«Коммерсантъ» пишет, что Кохал заранее приобрела инсулиновый препарат и ввела его супругу, после чего он впал в кому. Женщина не стала оказывать помощь, а приступила к расчленению. Установлено, что она поделила тело на 15 частей. Часть внутренних органов Кохал уничтожила, часть постирала в стиральной машинке вместе с поваренной солью. Следствие предполагает, что так она пыталась избавиться от следов препарата, чтобы точную причину смерти не смогли установить. Есть версия, что во время расчленения Картрайт был еще жив. Якобы он мог медленно умирать на протяжении как максимум 12 часов. В этом случае причиной смерти называют гипоксию. Однако другие эксперты сильно сомневаются в точности изложения этой версии событий. Среди версий о причине смерти есть: укол препаратом для диабетиков, удушение и отравление. Ни одну из них фактически не подтвердили .

Арест Кохал

Сотрудники правоохранительных органов задержали Кохал, когда в квартире нашли тело. Тогда маленького сына женщины забрала ее мать. Однако через несколько месяцев по подозрению в убийстве задержали и ее. Ребенка передали в детский дом, так как на изоляции настаивал СК. Когда мать обвиняемой освободилась из СИЗО, с нее сняли все обвинения, она все равно не смогла добиться возвращения внука. В 2021 году родственники обвиняемой выиграли суд и смогли забрать трехлетнего мальчика, его временно передали тете (сестре Кохал). Вскоре саму женщину также отпустили из СИЗО, она провела там полтора года. Следствие сильно затянулось, обвинитель не смог предоставить каких-то убедительных доказательств вины женщины. В 2024 году ей уже назначили ограничение определенных действий, при этом она все еще не может общаться со своей матерью (свидетельницей).

Кохал отказывается признавать свою вину. Она заявила, что расчленила тело умершего не от ее рук мужа, чтобы скрыть передозировку, а затем планировала пойти в полицию. В телефоне женщины нашли заметки, вероятно, имеющие отношение к избавлению от останков. Там были слова: заброшка, свалка, стройка, лес, погреб, болото, колодец и крысы. Вероятно, она купила ультрафиолетовую лампу и уксус, чтобы избавиться от следов в квартире. Однако в итоге Кохал позвонила адвокату, а тот уже сообщил в полицию.