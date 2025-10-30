На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд оштрафовал писательницу Улицкую

Суд в Москве оштрафовал писательницу Улицкую за нарушение закона об иноагентах
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал писательницу Людмилу Улицкую (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Улицкую признали виновной по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Ей назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Людмила Улицкая — известная российская писательница, первая женщина – лауреат премии «Русский Букер» (2001), автор романов «Медея и ее дети», «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик», «Лестница Якова» и других.

Писательница была включена в список иностранных агентов 2 марта 2024 года. В Минюсте уточнили, что причиной для подобного решения стало участие в качестве респондента на площадках, которые предоставляются иноагентами и иностранными СМИ, а также высказывания против СВО и пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

14 октября 2025 года Савеловский суд Москвы также оштрафовал Улицкую за нарушение порядка деятельности иноагента. Размер санкции составил 40 тысяч рублей.

Ранее с журналистки Наринской взыскали 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.

