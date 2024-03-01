Минюст признал иноагентами писательницу Людмилу Улицкую* и режиссера Илью Хржановского**

Минюст РФ включил в реестр иноагентов писательницу Людмилу Улицкую, режиссера Илью Хржановского и экс-депутата пермской гордумы Сергея Медведева***. Улицкая неоднократно критиковала решения российских властей. Недавно она рассказала, что отправляет все гонорары на Украину. Хржановский не живет в РФ с 2007 года, а Медведев, которого исключили из партии за пост с критикой СВО, уехал за границу в январе.

Минюст России признал иноагентами писательницу Людмилу Улицкую (признана в РФ иностранным агентом), режиссера Илью Хржановского (признан в РФ иностранным агентом) и экс-депутата пермской гордумы Сергея Медведева (признан в РФ иностранным агентом). В реестр также попали благотворительный фонд «Нужна помощь» (признан в РФ иностранным агентом) и общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Украинский флажок в коридоре»

В Минюсте уточнили, что причиной для включения Улицкой в реестр иноагентов стало участие в качестве респондента на площадках, которые предоставляются иноагентами и иностранными СМИ, а также высказывания против СВО и пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Людмила Улицкая — известная российская писательница, первая женщина – лауреат премии «Русский Букер» (2001), автор романов «Медея и ее дети», «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик», «Лестница Якова» и других. Она не раз оказывалась в числе фаворитов на получение Нобелевской премии по литературе.

С 2014 года писательница выступала против политики действующей российской власти. В частности, не признала присоединение Крыма к России. После начала спецоперации Улицкая уехала из РФ в Германию.

В 2023 году общественное движение «Зов народа» обратилось в СК и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Людмилу Улицкую и других писателей на содействие террористической деятельности. Как писал «Абзац», причиной стала информация о том, литературные деятели продали свои автографы на аукционе в поддержку ВСУ. Тогда Улицкая отрицала, что финансирует украинскую армию.

Однако 31 января она рассказала, что отправляет свои гонорары на Украину. Об этом она сообщила пранкерам Вовану и Лексусу, которые поговорили с Улицкой от имени главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

«Мои гонорары идут на Украину. У меня украинский флажок висит в коридоре, украинские новости — первое, что я открываю утром. Мне лично нравится Зеленский, это человек из другой профессии, посмотрим, как будет справляться: коррупция в стране очень большая», — пояснила свою позицию писательница.

После этого издательство АСТ заявило, что приостановило выплаты по всем договорам с Улицкой. Кроме этого, московский «Современник», а также театры в Перми и Челябинске отменили спектакли по ее произведениям.

Режиссер, экс-депутат и «Мемориал»

Режиссера Илью Хржановского Минюст РФ включил в реестр иноагентов за «распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти России решениях». С 2007 года Хржановский не живет в России. С 2020 по 2023 год режиссер занимал пост художественного руководителя Мемориального центра «Бабий Яр» в Киеве. В 2023-м Хржановского в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) рассказал, что был один из тех людей, кто занимался организацией интервью Владимира Зеленского оппозиционным российским журналистом.

В список иноагентов также попал экс-депутат пермской городской думы от КПРФ Сергей Медведев. В январе, как писал «Коммерсантъ», его исключили из партии за пост с критикой СВО и руководства страны. После этого бывший депутат уехал из России.

Центр защиты прав человека «Мемориал», как указано на сайте организации, проводит мониторинг и документацию случаев нарушения прав человека, а также оказывает юридическую помощь и информационную поддержку политзаключенным, беженцам, мигрантам, призывникам. 27 февраля Головинский районный суд Москвы приговорил 70-летнего сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова (признан в РФ иностранным агентом) к 2 годам шести месяцам колонии общего режима за повторную дискредитацию российской армии. Минюст считает, что «Мемориал» распространяет недостоверные сведения, которые создают негативный образ РФ и ВС страны, сотрудничает с иноагентами и не поддерживает СВО.

Фонд «Нужна помощь» занимается развитием благотворительного сектора и гражданского общества в России. Среди причин его включения в реестр иноагентов указаны поддержка организаций, включенных в реестр иностранных агентов, а также распространение недостоверной информации о решениях власти.