Людмилу Улицкую оштрафовали на 40 тысяч рублей

В Москве писательницу Улицкую привлекли к административной ответственности
Писательницу Людмилу Улицкую (признана в РФ иностранным агентом) привлекли к административной ответственности. Об этом сообщил Савеловский районный суд Москвы.

Улицкую признали виновной в совершении административного правонарушения — нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Ее оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Писательница Людмила Улицкая была включена в список иностранных агентов 2 марта 2024 года.

В октябре 2024 года Савеловский районный суд Москвы приговорил Улицкую к штрафу за нарушения обязанностей лиц, признанных иностранными агентами.

Накануне на певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) был составлен административный протокол за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, Монеточке может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что у Киркорова хотят отобрать частный берег на Москве-реке.

