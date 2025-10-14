Людмилу Улицкую оштрафовали на 40 тысяч рублей

Писательницу Людмилу Улицкую (признана в РФ иностранным агентом) привлекли к административной ответственности. Об этом сообщил Савеловский районный суд Москвы.
Улицкую признали виновной в совершении административного правонарушения — нарушении порядка деятельности иностранного агента.
Ее оштрафовали на 40 тысяч рублей.
Писательница Людмила Улицкая была включена в список иностранных агентов 2 марта 2024 года.
В октябре 2024 года Савеловский районный суд Москвы приговорил Улицкую к штрафу за нарушения обязанностей лиц, признанных иностранными агентами.
Накануне на певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) был составлен административный протокол за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, Монеточке может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.
