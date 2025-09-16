С журналистки Наринской взыскали 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

РИА: штраф за нарушение закона об иноагентах взыскали с журналистки Наринской

С журналистки Анны Наринской взыскали штраф за нарушение закона иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы и материалы.

Из документов следует, что журналистка была оштрафована в декабре прошлого года. Ее признали виновной по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Размер санкции составил 30 тысяч рублей. Материалы дела показали, что на протяжении полугода женщина не погашала штраф, в связи с чем был выдан исполнительный лист, по которому возбудили исполнительное производство.

«В течение двух месяцев с нее взыскано 30 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Наринская была внесена в реестр иностранных агентов в феврале 2024 года. Вместе с ней в перечень попали бизнесмен Олег Тиньков (признан в РФ иностранным агентом), актер Никита Кукушкин (признан в РФ иностранным агентом), правозащитник Аслан Арцуев (признан в РФ иностранным агентом) и философ Юлия Синеокая (признана в РФ иностранным агентом). По данным Минюста РФ, все они проживали за пределами России.

Ранее суд узаконил штраф в отношении журналиста Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) за нарушение закона об иноагентах.