Адвокат семьи Энди Картрайта оценил запрос прокурора о сроке в 13 лет для вдовы рэпера

Адвокат Кобит: запрошенные обвинением 13 лет колонии — достойный срок для вдовы Энди Картрайта
Сторона государственного обвинения запросила 13 лет колонии для Марины Кохал — вдовы рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), обвиняемой в его убийстве. Адвокат семьи потерпевших Антон Кобит заявил «Газете.Ru», что считает запрос прокурора «достойным сроком» за совершенное преступление.

«13 лет — достойный срок за содеянное», — сказал он.

В июле 2020 года останки рэпера Энди Картрайта нашли расфасованными по пакетам в холодильнике в квартире на Невском проспекте. Некоторые внутренние органы были постираны в стиральной машинке. В содеянном призналась его вдова Марина Кохал, она заявила, что хотела скрыть следы якобы позорной для мужа передозировки. Однако судмедэксперты не обнаружили следов запрещенных веществ в крови артиста.

В октябре 2021 года Кохал была помещена под домашний арест. Женщина остается обвиняемой в уголовном деле. В августе 2024 года вдове изменили меру пресечения на более мягкую — запрет определенных действий.

29 октября прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что сторона государственного обвинения завершила прения по уголовному делу в отношении Кохал. Женщину обвиняют в убийстве и надругательстве над телами умерших. По версии прокурора, 24 июля 2020 года она ввела мужу инъекцию препарата, чтобы убить его. После этого у жертвы, отмечают в прокуратуре, развилось шоковое состояние, а также выраженная гипоксия. Артист скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, подсудимая, как установило следствие, использовала пилу-ножовку и нож. Она расчленила труп Картрайта, уничтожила часть внутренних органов, а также подвергла части трупа воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли.

Выступая в прениях сторон, государственный обвинитель, старший прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Санкт-Петербурга Алексей Полторак предложил суду признать Кохал виновной и назначить ей наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Челябинске зарезали рэпера ТрикоПюшона, дружившего с Картрайтом.

