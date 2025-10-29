Прокурор потребовал отправить вдову рэпера Энди Картрайта в колонию

Сторона государственного обвинения завершила прения по уголовному делу в отношении Марины Кохал — вдовы рэпера Энди Картрайта. Об этом сообщается в Telegram-канале Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Женщину обвиняют в убийстве и надругательстве над телами умерших. По версии прокурора, Кохал 24 июля 2020 года, находясь в одной из квартир дома №134 на Невском проспекте, ввела мужу инъекцию препарата, чтобы убить его. После этого у жертвы, отмечают в прокуратуре, развилось шоковое состояние, а также выраженная гипоксия. Мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, подсудимая, как установило следствие, использовала пилу-ножовку и нож. Она расчленила труп Картрайта, уничтожила часть внутренних органов, а также подвергла части трупа воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли.

Выступая в прениях сторон, государственный обвинитель, старший прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Санкт-Петербурга Алексей Полторак предложил суду признать Кохал виновной и назначить ей наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В июле 2020 года останки рэпера Энди Картрайта нашли расфасованными по пакетам в холодильнике в квартире супругов. Некоторые внутренние органы были постираны в стиральной машинке. В содеянном призналась Кохал, она заявила, что хотела скрыть следы якобы позорной для мужа передозировки. Однако судмедэксперты не обнаружили следов запрещенных веществ в крови артиста.

В октябре 2021 года Марина Кохал была помещена под домашний арест. Женщина остается обвиняемой в уголовном деле.

В августе 2024 года вдове Энди Картрайта изменили меру пресечения на более мягкую. Домашний арест ей сменили на запрет определенных действий.

