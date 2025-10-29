Уличную певицу Наоко снова арестовали из-за песен иноагентов

Уличную певицу, солистку группы «Стоптайм» Диану Логинову (Наоко) снова арестовали на 13 суток. Об этом сообщает «Фонтанка».

18-летнюю девушку обвиняют в организации массового пребывания граждан, нарушавшего общественный порядок.

Инцидент с Наоко произошел 13 октября, когда она собрала толпу, исполняя песни, в том числе иностранных агентов Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) и Монеточки (признана в РФ иностранным агентом).

До этого она неоднократно нарушала закон о согласовании концертов уличных музыкантов с администрацией. Она собирала зрителей через свой Telegram-канал с более чем 15 тысячами подписчиков. Суд арестовал девушку на 13 суток, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Также в Екатеринбурге арестовали певца Женьку Радость, выступившего в поддержку Наоко и ее группы «Стоптайм».

Ранее гитарист «Стоптайм» сделал предложение Наоко в автозаке.