«Мы женимся»: уличной певице Наоко сделали предложение в автозаке после ареста

Гитарист группы Stoptime сделал предложение своей возлюбленной, певице Наоко, в автозаке после ареста из-за массового скопления людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Александр Орлов сделал предложение Диане Логиновой. <…> Молодых людей после ареста судят по административной статье об организации «массового одновременного пребывания» людей на уличном концерте», — говорится в публикации.

На кадрах слышно, как певица говорит: «Саша сделал мне предложение в автозаке». По словам Дианы, теперь они поженятся, но, когда выйдут на связь, неизвестно.

Инцидент с Наоко произошел 13 октября, когда она собрала толпу, исполняя песни, в том числе иностранных агентов. В ходе выступления она исполнила песню Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), которую суд Петербурга запретил к распространению.

До этого она неоднократно нарушала закон о согласовании концертов уличных музыкантов с администрацией. Она собирала зрителей через свой Telegram-канал с более чем 15 тысячами подписчиков. Суд арестовал девушку на 13 суток, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге арестовали певца Женьку Радость, выступившего в поддержку Наоко и ее группы «Стоптайм».