«Финиста — Ясного сокола» обокрали в Свердловской области

В Красноуральске арестовали одного из воров, обокравших актера Воскресенского

Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького

Актера Вячеслава Воскресенского, сыгравшего главную роль в фильме 1975 года «Финист — Ясный сокол», обокрали в Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Несколько дней назад в Красноуральске неизвестные ворвались в дом к звезде киносказки и вынесли его имущество.

Одного из обокравших Воскресенского воров арестовали, он отправлен в СИЗО до 13 декабря.

Следствие установило, что преступление совершенно по предварительному сговору группой лиц. В данный момент продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Вячеславу Воскресенскому 77 лет. В 2022 году он пережила инсульт, но смог восстановиться и стал одним из основателей продюсерского центра, сейчас занимающегося производством фильма «Ермак. Наследие».

В сентябре певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) призналась, что лишилась драгоценностей стоимостью более 7 млн рублей во время короткой поездки в Стамбул. Драгоценности певице так и не вернули.

Ранее сообщалось, что фирменные сальто подкосили здоровье Олега Газманова.