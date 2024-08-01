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Вдове Энди Картрайта изменили меру пресечения на более мягкую

Вдове рэпера Картрайта Кохал изменили меру пресечения на запрет определенных действий

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kkkartrait/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Вдове рэпера Энди Картрайта Марине Кохал изменили меру пресечения на более мягкую. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Домашний арест ей сменили на запрет определенных действий, рассказала адвокат Кохал Марина Скурту. Женщине будет запрещено использовать интернет и общаться со свидетелями.

По словам Скурту, Кохал первым делом собирается забрать ребенка.

В июле 2020 года останки рэпера Энди Картрайта нашли расфасованными по пакетам в холодильнике в квартире на Невском проспекте. Некоторые внутренние органы были постираны в стиральной машинке. В содеянном призналась Кохал, она заявила, что хотела скрыть следы якобы позорной для мужа передозировки. Однако судмедэксперты не обнаружили следы запрещенных веществ в крови артиста.

В октябре 2021 года Марина Кохал была помещена под домашний арест. Женщина остается обвиняемой в уголовном деле.

Накануне стало известно, что дело Энди Картрайта снова рассмотрят в суде из-за того, что занимавшийся им судья ушел в отставку.

Ранее попавшему в список террористов Шарлоту продлили арест.

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