Эмир Кустурица планирует получить российское гражданство

Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица рассказал в беседе с ТАСС, что собирается получить российское гражданство после завершения съемок своего нового фильма по мотивам русского романа.

По его словам, сначала он завершит работу над картиной «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина, а затем оформит российский паспорт. Сценарий фильма, по словам режиссера, уже готов.

После этого Кустурица планирует приступить к проектам «Лавр» по роману Евгения Водолазкина и «Как я не снял «Преступление и наказание»» по мотивам Достоевского. В последнем фильме главную роль, по замыслу режиссера, сыграет номинированный на «Оскар» российский актер Юра Борисов.

В центре сюжета — герой, который хочет снять фильм по мотивам книги Достоевского «Преступление и наказание». Персонаж получает предложение о съемках, но ради них ему предстоит устранить женщину.

Ранее режиссер голливудский Вуди Аллен рассказал о планах снять кино в России.