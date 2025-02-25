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Юра Борисов сыграет Кустурицу

Актер Борисов сыграет режиссера Кустурицу в фильме о «Преступлении и наказании»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сербский режиссер Эмир Кустурица поделился деталями совместной работы с российским актером, номинантом на «Оскар» Юрой Борисовым. Кинематографиста цитирует ТАСС.

Кустурица заявил, что Борисов сыграет в его новом фильме «Как я не снял «Преступление и наказание»:

«Да, мы с ним уже договорились. Он сыграет меня», — говорит 70-летний режиссер.

В конце января стало известно, что герой нового фильма Кустурицы хочет снять фильм по мотивам книги Федора Достоевского «Преступление и наказание» с одноименным названием и получает в связи с этим предложение заработать крупную сумму — однако ему нужно будет ликвидировать женщину.

30 января Борисов посмеялся над сравнением его с Золушкой из-за номинации на многие международные награды, в частности, на «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA за роль в фильме Шона Бэйкера «Анора».

Ранее стало известно, что «Оскар» подарит Юре Борисову липосакцию рук и ног.

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