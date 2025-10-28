Семья Романа Попова пыталась продать таунхаус, чтобы оплатить лечение актера

Shot: семья Попова пыталась продать дом актера за 54 млн рублей перед его кончиной

Дом звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова безуспешно пыталась продать его семья, чтобы оплатить лечение артиста. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, 300-метровый таунхаус в коттеджном поселке «Архангельская ривьера» в подмосковном Красногорске выставили на продажу за три месяца до кончины артиста.

В июле дом стоил 54 млн рублей, за это время цену снижали дважды, и сейчас построенное в 2013 году жилье продается за 52 млн рублей. Внутри дома есть пять спален, три санузла и большая терраса. Семья купила таунхаус в 2019 году, сейчас в нем никто не прописан.

28 октября концертный директор Попова подтвердил информацию о кончине артиста. Романа Попова не стало в возрасте 40 лет из-за рецидива рака мозга. По данным Telegram-канала Mash, последние дни любимец публики провел в коме в крайне тяжелом состоянии, был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Последний сериал, в котором Роман Попов снимался в главной роли, — «Большой человек» — еще находится в производстве.

Ранее после продолжительной болезни не стало актера из «Десяти негритят» Алексея Золотницкого.