На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Семья Романа Попова пыталась продать таунхаус, чтобы оплатить лечение актера

Shot: семья Попова пыталась продать дом актера за 54 млн рублей перед его кончиной
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дом звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова безуспешно пыталась продать его семья, чтобы оплатить лечение артиста. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, 300-метровый таунхаус в коттеджном поселке «Архангельская ривьера» в подмосковном Красногорске выставили на продажу за три месяца до кончины артиста.

В июле дом стоил 54 млн рублей, за это время цену снижали дважды, и сейчас построенное в 2013 году жилье продается за 52 млн рублей. Внутри дома есть пять спален, три санузла и большая терраса. Семья купила таунхаус в 2019 году, сейчас в нем никто не прописан.

28 октября концертный директор Попова подтвердил информацию о кончине артиста. Романа Попова не стало в возрасте 40 лет из-за рецидива рака мозга. По данным Telegram-канала Mash, последние дни любимец публики провел в коме в крайне тяжелом состоянии, был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Последний сериал, в котором Роман Попов снимался в главной роли, — «Большой человек» — еще находится в производстве.

Ранее после продолжительной болезни не стало актера из «Десяти негритят» Алексея Золотницкого.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами