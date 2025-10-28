На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Концертный директор Романа Попова подтвердил информацию о смерти актера

ТАСС: директор актера Попова Новиков подтвердил данные о смерти артиста
true
true
true
close
Из личного архива

Концертный директор актера Романа Попова Илья Новиков подтвердил информацию о смерти артиста. Об этом пишет ТАСС.

«Да, это правда», — сказал он.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно, пишет агентство.

До этого о смерти 40-летнего актера сообщал ряд Telegram-каналов, в том числе 112, а также источники газеты «Известия».

По информации журналистов, артист долго боролся с тяжелым заболеванием. Как пишет Telegram-канал SHOT, причиной смерти стал рецидив рака мозга.

Telegram-канал Mash сообщал, перед смертью Попов был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

У Попова диагностировали астроцитому третьей степени в 2018 году, после чего артист пережил тяжелую операцию и до 2021 года проходил терапию, пока болезнь не отступила.

В июне 2025 года актер сообщил, что болезнь вернулась в более агрессивной форме, из-за чего он частично потерял зрение.

В фильмографии Попова почти 40 фильмов, в числе которых «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба», «Полицейский с Рублевки» и другие.

Ранее скончался «самый красивый мальчик ХХ века» актер Бьерн Андерсен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами