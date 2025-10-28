Концертный директор Романа Попова подтвердил информацию о смерти актера

Концертный директор актера Романа Попова Илья Новиков подтвердил информацию о смерти артиста. Об этом пишет ТАСС.

«Да, это правда», — сказал он.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно, пишет агентство.

До этого о смерти 40-летнего актера сообщал ряд Telegram-каналов, в том числе 112, а также источники газеты «Известия».

По информации журналистов, артист долго боролся с тяжелым заболеванием. Как пишет Telegram-канал SHOT, причиной смерти стал рецидив рака мозга.

Telegram-канал Mash сообщал, перед смертью Попов был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

У Попова диагностировали астроцитому третьей степени в 2018 году, после чего артист пережил тяжелую операцию и до 2021 года проходил терапию, пока болезнь не отступила.

В июне 2025 года актер сообщил, что болезнь вернулась в более агрессивной форме, из-за чего он частично потерял зрение.

В фильмографии Попова почти 40 фильмов, в числе которых «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба», «Полицейский с Рублевки» и другие.

