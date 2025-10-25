«Он болел 10 лет, все ухудшалось»: умер актер Золотницкий, сыгравший в «Десяти негритятах»

На 80-м году жизни после продолжительной болезни скончался актер театра, кино и озвучания Алексей Золотницкий. Его голосом в российском дубляже говорили Роберт Де Ниро, Роберт Рэдфорд, Ален Делон и Энтони Хопкинс, а самой знаковой его актерской работой стала роль дворецкого Роджерса в «Десяти негритятах». Жизнь и карьера Алексея Золотницкого — в материале «Газеты.Ru».

Заслуженный артист России, актер театра, кино и озвучания Алексей Золотницкий скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщили газета «Известия» и пресс-служба Театра Олега Табакова.

«Алексей Алексеевич навсегда останется в истории Театра Олега Табакова. Он впервые вышел на сцену нашего театра в 1989 году в спектакле «Затоваренная бочкотара», и с тех пор более двадцати пяти лет преданно служил Театру Олега Табакова. <…> Уход Алексея Алексеевича — невосполнимая потеря для российского искусства. Мы скорбим вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными поклонниками его таланта», — говорится в сообщении театра.

Народный артист РФ Евгений Герасимов, вспоминая о своем коллеге, назвал Золотницкого образованным и порядочным человеком, а также «потрясающим мастером дубляжа».

«Многие великие зарубежные актеры говорили его голосом. Когда я впервые появился на студии дубляжа, это было очень давно, я восхищался талантом многих артистов, которые в кино не были известны и популярны, но творили чудеса, проникая как актеры в каждую из ролей с удивительным ритмом, попадая в смыкание губ артистов. Это очень непростая работа. Алексей делал это просто великолепно, блестяще», — отметил Герасимов.

По данным «Известий», здоровье актера ухудшалось постепенно. Еще в 2011 году он перенес микроинсульт, однако продолжал играть. В 2017-м новый инсульт привел к нарушениям речи и координации движений. 25 октября 2025 года после продолжительной болезни Золотницкий скончался.

«Он болел последние 10 лет, у него был инсульт, все ухудшалось. <…> Сегодня состояние ухудшилось, приезжала скорая, но его уже не смогли спасти», — рассказала ТАСС семья актера.

По данным агентства, прощание с Алексеем Золотницким состоится 28 октября.

Биография и карьера Алексея Золотницкого

Будущий актер родился и вырос в центре Москвы — в районе Арбата. Еще с детства Золотницкий начал озвучивать фильмы, пойдя по стопам отца — одного из зачинателей школы советского дубляжа. Уже в 13 лет он стал востребованным актером озвучания. Совмещая учебу с работой, Золотницкий перевелся в вечернюю школу и поступил в студию при театре Станиславского. После ее окончания, в 16 лет, стал студентом Щепкинского театрального училища. А затем поступил на филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, однако диплом по этому направлению так и не получил.

«Его путь в искусство начался в юности, на сцене Театра им. К.С. Станиславского, а продолжился в стенах Театрального училища им. М. Щепкина, где он учился вместе с такими яркими личностями, как Олег Даль, Михаил Кононов и Вячеслав Барышев. Судьба привела его на киностудию им. Горького, где он раскрыл свой уникальный талант в кинодубляже, подарив русскоязычным зрителям голоса легендарных актеров, таких как Роберт Де Ниро, Роберт Рэдфорд, Ален Делон, Энтони Хопкинс», — рассказали в Театре Олега Табакова.

По словам самого Золотницкого, он озвучил более 10 тыс. ролей во многих зарубежных картинах. С 1994 года он был ведущим голосом компании «СВ-Дубль». Кроме этого, актер также часто играл в кино и телесериалах. Одной из самых знакомых его работ стала партия дворецкого Роджерса в «Десяти негритятах».

Алексей Золотницкий дважды был женат и воспитал троих сыновей.