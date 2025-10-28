Стали известны подробности о последних днях актера Романа Попова

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов провел последние дни в коме в крайне тяжелом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Перед смертью Попов был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Как пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, перед смертью Попов почти ослеп и частично оглох. Злокачественную опухоль мозга актер лечил с 2018 года. У него диагностировали астроцитому третьей степени, после чего артист пережил тяжелую операцию и до 2021 года проходил терапию, пока болезнь не отступила. В 2025-м у Попова произошел рецидив болезни, из-за чего в сентябре он прошел еще один курс химиотерапии.

Об уходе знаменитости из жизни сообщали источники «Известий» и Telegram-канала 112. Ему было 40 лет.

Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в Конотопе на Украине. Детство провел в Йошкар-Оле, где окончил школу и поступил в педагогический университет на факультет психологии. Во время учебы впервые вышел на сцену в составе студенческой команды КВН.

В 2003 году семья Попова переехала в Сочи. Там он начал развивать свое комедийное направление и познакомился с шоуменом Оганесом Григоряном. Вместе они создали дуэт «20:14. Город Сочи», а в 2013 году стали резидентами проекта Comedy Club.

В фильмографии Попова почти 40 фильмов, в числе которых «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба» и другие.

Ранее звезда «Тайн следствия» Иван Безбородов умер в возрасте 39 лет.