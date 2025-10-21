На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Безбородов

Звезда «Тайн следствия» Иван Безбородов умер в возрасте 39 лет
Российский актер Иван Безбородов, известный ролями в театре, кино и на телевидении, умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте «Кино-Театр.Ру».

Согласно представленной на портале информации, Безбородов ушел из жизни в сентябре, однако об этом стало известно только сейчас. 1 октября актеру должно было исполниться 40 лет.

Безбородов родился в Ленинграде в 1985 году. В 2008 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и с 2007 года был актером Малого драматического театра — Театра Европы.

Его экранный дебют состоялся в 2008 году в сериале «Дорожный патруль 2». Впоследствии артист снялся в ряде известных проектов, включая «Начать сначала. Марта», «Право на помилование», «Морские дьяволы 3», «Дед», «Ярость», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Кроме того, Безбородов занимался дубляжом — он озвучил Зеда в фильме «Криминальное чтиво» и принимал участие в работе над картиной «Макс Пэйн».

Ранее умерла звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова.

