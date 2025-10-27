Дочь Полежайкина из «Папиных дочек» рассказала о насилии: «Бегал с шампуром»

Падчерица актера Михаила Казакова рассказала о домашнем насилии в семье. Ее цитирует Voice.

Два года назад артист, известный по роли Полежайкина в «Папиных дочках», развелся с женой Еленой. Супруги воспитывали двоих детей: сына Мирослава и дочь Викторию от предыдущих отношений Елены. По словам Виктории, отчим якобы всегда находил повод, чтобы «отругать, оскорбить и ударить» членов семьи.

«И это было не только по отношению ко мне, но и в первую очередь к маме. Мой дедушка пытался ее защитить, укрыть у себя, когда Михаил бегал за ней по дому с шампуром», — говорит девушка.

Виктория утверждает, что мужчина переворачивал мебель в доме, бил посуду о членов семьи, спускал с четвертого этажа по лестнице холодильник. Она также вспомнила случай, как они с братом делали бумажные самолетики.

«Брат тогда совсем маленьким был, у него что-то не получалось, и он начал плакать. Тогда Михаил взял его за шкирку, потащил в другую комнату и начал бить проводом от фена. Я хотела защитить, но мне попало тоже», — делится Виктория.

Сам Полежайкин пока не комментировал заявления падчерицы.

В середине октября в США после обвинений в домашнем насилии арестовали мужа звезды фильма о суперагенте Джеймсе Бонде «И целого мира мало» Дениз Ричардс.

Ранее внук Джека Николсона сломал зуб своей девушке.