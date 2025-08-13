На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Внук Джека Николсона сломал зуб своей девушке

Обвиненный в домашнем насилии внук актера Николсона Шон швырнул свою девушку об пол
true
true
true
close
7nicholzon/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стали известны подробности нападения старшего внука актера Джека Николсона — Шона — на его девушку Элизабет Лоулор. Об этом сообщает People.

По данным издания, 23 июля 28-летняя Лоулор согласилась встретиться с 29-летним Николсоном после его выписки из реабилитационного центра, где мужчина лечился от наркозависимости. Он якобы хотел восстановить дружеские отношения с экс-партнершей через год после расставания.

Разговор перерос в ссору, говорится в полицейском отчете. Лоулор якобы заподозрила Николсона в употреблении наркотиков и выхватила у него телефон в поисках доказательства своего предположения. После Николсон якобы схватил Лоулор за шею и голову и бросил ее на некий твердый предмет, в результате чего она потеряла сознание.

«Пострадавшая заявила, что потеряла сознание, а когда открыла глаза, обнаружила, что у нее сломан зуб», — говорится в отчете.

После женщина отправила фото травм матери Николсона. Прибывшие полицейские зафиксировали нанесенные девушке травмы, затем ее госпитализировали. Девушке провели косметическую процедуру, связанную со склом переднего зуба, наложили швы и диагностировали травмы лица.

О нападении Шона Николсона на девушку стало известно в начале августа. Если его признают виновным, ему может грозить до четырех лет тюрьмы.

Ранее предпринимателю Гиббону предъявили обвинения после нападения на невестку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами