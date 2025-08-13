Внук Джека Николсона сломал зуб своей девушке

Обвиненный в домашнем насилии внук актера Николсона Шон швырнул свою девушку об пол

Стали известны подробности нападения старшего внука актера Джека Николсона — Шона — на его девушку Элизабет Лоулор. Об этом сообщает People.

По данным издания, 23 июля 28-летняя Лоулор согласилась встретиться с 29-летним Николсоном после его выписки из реабилитационного центра, где мужчина лечился от наркозависимости. Он якобы хотел восстановить дружеские отношения с экс-партнершей через год после расставания.

Разговор перерос в ссору, говорится в полицейском отчете. Лоулор якобы заподозрила Николсона в употреблении наркотиков и выхватила у него телефон в поисках доказательства своего предположения. После Николсон якобы схватил Лоулор за шею и голову и бросил ее на некий твердый предмет, в результате чего она потеряла сознание.

«Пострадавшая заявила, что потеряла сознание, а когда открыла глаза, обнаружила, что у нее сломан зуб», — говорится в отчете.

После женщина отправила фото травм матери Николсона. Прибывшие полицейские зафиксировали нанесенные девушке травмы, затем ее госпитализировали. Девушке провели косметическую процедуру, связанную со склом переднего зуба, наложили швы и диагностировали травмы лица.

О нападении Шона Николсона на девушку стало известно в начале августа. Если его признают виновным, ему может грозить до четырех лет тюрьмы.

