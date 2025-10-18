Арестован муж звезды «Джеймса Бонда»

В США арестовали мужа звезды фильма о суперагенте Джеймсе Бонде «И целого мира мало» Дениз Ричардс. Об этом пишет TMZ.

По словам адвоката Аарона Файперса, Майкла Финли, его подзащитного арестовали по выданному ранее ордеру, который, предположительно, связан с обвинениями в его адрес в физическом насилии по отношению к Ричардс.

Мужчина не знал об ордере, и теперь адвокат обвиняет актрису и ее команду юристов в том, что они «подставили его», заставив приехать на новое судебное разбирательство.

Муж Дениз Ричардс, Аарон Файперс, прибыл в суд для слушаний по делу о постоянном судебном запрете, который актриса хотела получить против него.

В суде мать Аарона дала показания, что была свидетельницей того, как Дениз якобы бросила в Аарона консервный нож. Она также отрицала, что ее сын когда-либо оскорблял Дениз или угрожал ей.

Когда Файперс вышел из зала суда, его взяли под стражу.

52-летний Аарон Файперс подал на развод с Ричардс 7 июля, сославшись на «непреодолимые разногласия». В конце августа на фоне развода Ричардс назвала свое лето «паршивым».

Позднее в том же месяце Ричардс получила временный запретительный судебный приказ в отношении своего мужа, обвинив его в домашнем насилии. Она рассказала суду, что на протяжении всех отношений муж ее часто душил, сжимал ее голову обеими руками, хватал за руки, сильно бил по лицу и голове, бил головой о вешалку для полотенец в ванной, а в 2022 году поставил синяк под глазом.

Дениз Ричардс также была замужем за актером Чарли Шином с 2002 по 2006 год.

