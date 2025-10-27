На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Виктория Боня нашла паразитов

Телеведущая Боня назвала паразитами блогеров, делающих посты о ней и дочери
true
true
true
close
victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и блогерша Виктория Боня раскритиковала блогеров, делающих посты-разборы о ней и ее дочери. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Людей, делающих посты с «анализом» жизни известных семей, она сравнила с паразитами.

«Сегодня особенно много блогеров-паразитов, которые делают себе популярность на разборе чужих судеб, чувств и семей. Это не журналистика и не психология, это банальная попытка выжить за счет чужого внимания», — говорит звезда.

По мнению Бони, такие люди «компенсируют внутреннюю ничтожность через внешнюю агрессию». Подобных блогеров она назвала жалкими и несчастными.

В сентябре Виктория Боня сообщила, что усыновила дикого кота манула. Боня поделилась роликом с приюта, где проживает дикий зверь. Телеведущая назвала кота Эверестом.

Ранее мошенники начали угрожать Виктории Боне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами