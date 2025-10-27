Виктория Боня нашла паразитов

Телеведущая Боня назвала паразитами блогеров, делающих посты о ней и дочери

Телеведущая и блогерша Виктория Боня раскритиковала блогеров, делающих посты-разборы о ней и ее дочери. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Людей, делающих посты с «анализом» жизни известных семей, она сравнила с паразитами.

«Сегодня особенно много блогеров-паразитов, которые делают себе популярность на разборе чужих судеб, чувств и семей. Это не журналистика и не психология, это банальная попытка выжить за счет чужого внимания», — говорит звезда.

По мнению Бони, такие люди «компенсируют внутреннюю ничтожность через внешнюю агрессию». Подобных блогеров она назвала жалкими и несчастными.

