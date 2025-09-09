Боня усыновила манула

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Telegram-канале, что усыновила дикого кота манула.

Боня поделилась роликом с приюта, где проживает дикий зверь. Телеведущая назвала кота Эверестом.

«Как подрос», — отметила блогерша.

19 мая Виктория Боня покорила гору Эверест. Она поднялась на вершину 8848 метров со второй попытки.

1 мая Боня сообщила, что планирует возобновить восхождение на Эверест, несмотря на плохое самочувствие. Она рассказала, что до сих пор чувствует слабость после болезни, но ее вдохновила 60-летняя женщина, которая взошла на гору.

9 сентября Боня призналась, что заплатила $160 000 (около 12 900 000 рублей по курсу на август 2025 года) за организацию экспедиции, страховку, проживание в большой палатке и услуги гида. В этой сумме она не учла другие траты. К примеру, стоимость перелета, экипировки и других расходов.

По словам Бони, восхождение на Эверест длилось больше месяца. Неделю знаменитость шла до базового лагеря. Там она заболела. Из-за этого ее отправили на неделю лечиться в столицу Непала Катманду. Затем телеведущая вернулась к восхождению.

