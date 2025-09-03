Мошенники начали угрожать Виктории Боне

Блогерша Виктория Боня рассказала, что ей начали угрожать мошенники. Пост об этом Боня опубликовала у себя в Telegram-канале.

По словам Бони, мошенники хотят взломать ее аккаунт в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Имейте в виду, ребят, я уже сегодня ничему не удивлюсь, но я объясню и еще раз повторюсь, что перегною в этой жизни никогда не добиться того, чтобы что-то забрать. По крайней мере у меня. У меня все вот здесь, внутри», — заявила она.

Боня также рассказала, что мошенники создали фейковый аккаунт, чтобы попытаться украсть ее пароль.

Аналогичным образом недавно взломали блогеров Иду Галич и Диму Масленникова — от их имени мошенники проводили «конкурсы», в рамках которых просили подписчиков «оплатить пошлину».

В августе сообщалось, что мошенники взломали социальные сети блогерши Лерчек и попытались обмануть ее подписчиков.

