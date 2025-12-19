Большинство опрошенных россиян доверяют Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,4% респондентов. Это следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.

«Показатель одобрения деятельности Президента с 8 по 14 декабря 2025 г. составил 77,9% (+1,4 п.п. за неделю). Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 50,4% (+2,5 п.п. за неделю) и 48,3% (+2,0 п.п. за неделю) соответственно», — говорится в сообщении.

Деятельность Кабмина РФ одобрили 48,3% опрошенных, негативно ее оценили 19,3%. О доверии главе правительства России Михаилу Мишустину заявили 60,2% россиян, 18,6% ответили на соответствующий вопрос отрицательно.

На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 36% участников опроса назвали «Единую Россию», 10,2% - ЛДПР, 9,1% — КПРФ, 8,2% — партию «Новые люди», 5,4% — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Около 8% россиян при этом указали непарламентские партии.

Ранее Путин рассказал, с чего для него начинается Родина.