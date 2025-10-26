На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вероника Степанова захотела посадить Боню за пропаганду наркотиков

Блогерша Степанова поддержала идею Милонова посадить Боню за пропаганду наркотиков
true
true
true
close
YouTube

Блогерша и психолог Вероника Степанова в Telegram-канале поддержала идею депутата Госдумы Виталия Милонова посадить телеведущую Викторию Боню.

«Я непременно сделаю все, чтобы Боню и ей подобных личностей отправили на нары», — заявлял депутат.

Милонов обвинил Боню в пропаганде наркотиков. Он считает, что телеведущая «спаивает» граждан России. Он также задался вопросом, почему эта тема до сих пор не привлекла к себе внимание других депутатов и правоохранительных органов, заявив, что происходящее в блоге звезды – это беспредел. По мнению депутата, таких селебрити следует признавать экстремистами и соответственно наказывать.

«Инициативу Виталия Милонова поддерживаю», — написала Степанова.

В июне 2025-го Боню уже оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Правоохранители изучили интервью звезды Сергею Косенко и обнаружили, что телеведущая подробно рассказала, где найти запрещенное вещество аяуаска, как им пользоваться и где это лучше сделать. Ведущая признала вину, но адвокат попросил учитывать, что интервью не предусматривалось для просмотра в РФ, поскольку YouTube замедлен в России.

Блогера Косенко также оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее Виктория Боня подала в суд на невесту Григория Лепса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами