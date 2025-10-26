Вероника Степанова захотела посадить Боню за пропаганду наркотиков

Блогерша и психолог Вероника Степанова в Telegram-канале поддержала идею депутата Госдумы Виталия Милонова посадить телеведущую Викторию Боню.

«Я непременно сделаю все, чтобы Боню и ей подобных личностей отправили на нары», — заявлял депутат.

Милонов обвинил Боню в пропаганде наркотиков. Он считает, что телеведущая «спаивает» граждан России. Он также задался вопросом, почему эта тема до сих пор не привлекла к себе внимание других депутатов и правоохранительных органов, заявив, что происходящее в блоге звезды – это беспредел. По мнению депутата, таких селебрити следует признавать экстремистами и соответственно наказывать.

«Инициативу Виталия Милонова поддерживаю», — написала Степанова.

В июне 2025-го Боню уже оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Правоохранители изучили интервью звезды Сергею Косенко и обнаружили, что телеведущая подробно рассказала, где найти запрещенное вещество аяуаска, как им пользоваться и где это лучше сделать. Ведущая признала вину, но адвокат попросил учитывать, что интервью не предусматривалось для просмотра в РФ, поскольку YouTube замедлен в России.

Блогера Косенко также оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее Виктория Боня подала в суд на невесту Григория Лепса.